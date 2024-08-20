Тренер «Тоттенхэма» рассказал о состоянии Бентанкура, которого унесли в кислородной маске

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу рассказал о состоянии уругвайского полузащитника Родриго Бентанкура, который покинул поле в результате столкновения в матче 1-го тура чемпионата Англии с «Лестером» (1:1).

«Насколько я понимаю, он разговаривает и находится в сознании, но, очевидно, я позволю медицинской бригаде заняться этим», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

На 78-й минуте Бентанкур покинул поле на носилках и в кислородной маске в результате столкновения в игровом эпизоде. Вместо него на поле появился 18-летний хавбек Арчи Грей.

27-летний уругваец выступает за «Тоттенхэм» с 2021 года. До этого он в течении пяти лет защищал цвета туринского «Ювентуса» в Серии А.

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