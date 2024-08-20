Тони Кроос опубликовал фотографию с совместного отдыха с Пепе

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос в соцсетях опубликовал фотографию с экс-защитником «сливочных» Пепе. Оба игрока завершили профессиональную карьеру футболиста этим летом.
«Августовские каникулы для бывших футболистов», — подписал фотографию Кроос.
Фото: Страница ТОНИ КРООСА в социальной сети
Тони Кроос пополнил состав мадридского «Реала» в 2014 году. За этот период он принял участие в 464 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 98 результативными передачами. В составе «сливочных» футболист четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоёвывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Суперкубок Европы.
Напомним, последним клубом в карьере Пепе был «Порту». Игрок перешёл в португальский клуб из «Бешикташа» в январе 2019 года в статусе свободного агента. В минувшем сезоне защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, отметившись тремя мячами и двумя голевыми передачами.
Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: