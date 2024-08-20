Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симеоне высказался об Альваресе после его дебюта за «Атлетико»

Симеоне высказался об Альваресе после его дебюта за «Атлетико»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о новичке мадридской команды Хулиане Альваресе после ничейного матча 1-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (2:2).

Испания — Примера . 1-й тур
19 августа 2024, понедельник. 22:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 2
Атлетико М
Мадрид
1:0 Данжума – 18'     1:1 М. Льоренте – 20'     2:1 Коке – 37'     2:2 Сёрлот – 45+5'    

«Хулиан постепенно вливается в коллектив, знакомится с товарищами по команде. Ему ещё предстоит привыкнуть к нашей игровой системе. Мы надеемся, что у нас он сможет развить все свои качества», — приводит слова Симеоне Marca.

Ранее сообщалось, что трансфер 24-летнего форварда из «Манчестер Сити» обошёлся мадридской команде в € 75 млн + € 20 млн. Аргентинец подписал контракт до июля 2030 года.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 54 матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Материалы по теме
Хулиан Альварес дебютировал в составе мадридского «Атлетико»

Победители футбольных турниров 2024 года:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android