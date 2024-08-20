Моуринью: игроки «Фенербахче» должны тянуть время, падать на газон и симулировать травмы

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о турецком футболе.

«Мои игроки должны делать то, что делают с нами другие команды. Они должны тянуть время, падать на газон, останавливать игру и симулировать травмы. Им нужно делать то, что делает каждая команда.

Страсть, любовь, энтузиазм полностью совпадают с моей страстью к футболу. А есть и другие вещи, которые находятся вне моего контроля, они культурные. Похоже, это мне нужно адаптироваться, а не наоборот. Я приехал, я иностранец. Я не собираюсь менять положение вещей. Поэтому мне нужно адаптироваться… Я не волшебник, у меня есть опыт», — приводит слова Моуринью Daily Mail.

Моуринью возглавил «Фенербахче» в июле 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

Материалы по теме Фото Президент «Фенербахче» подвергся нападению во время матча чемпионата Турции

Самые скандальные футболисты в истории: