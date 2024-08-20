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Дмитрий Тарасов рассказал, как его обманули на 50 миллионов рублей

Дмитрий Тарасов рассказал, как его обманули на 50 миллионов рублей
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Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов, ныне занимающий пост президента медийного клуба «Родина Медиа», признался, что терял крупные суммы денег, инвестируя в чужой бизнес.

«Когда я вкладывал в какие-то бизнесы, когда был профессиональным футболистом. Это от 30 до 50 млн рублей», — сказал Тарасов в выпуске на YouTube-канале «proПУСК».

Последним клубом 36-летнего Тарасова был московский «Велес», который он покинул в октябре 2021 года. Также полузащитник играл за «Москву», «Локомотив» и «Рубин». В составе железнодорожников Дмитрий провёл 188 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Он объявил о завершении профессиональной карьеры летом 2022 года.

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