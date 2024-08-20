Дмитрий Тарасов рассказал о своей самой нелепой покупке за 10 млн рублей

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов, ныне занимающий пост президента медийного клуба «Родина Медиа», ответил на вопрос о своём самом неудачном вложении денег.

«Самая нелепая покупка? Это была машина кабриолет SL. Не помню, в каком году я её взял. У меня была мечта купить кабриолет, и я понял, что это вообще ненужная вещь. Это были какие-то мечты. Я, наверное, проехал раза четыре с открытой крышей по Москве. На то время машина стоила около 10 миллионов рублей», — сказал Тарасов в выпуске на YouTube-канале «proПУСК».

Последним клубом 36-летнего Тарасова был московский «Велес», который он покинул в октябре 2021 года. Также полузащитник играл за «Москву», «Локомотив» и «Рубин». В составе железнодорожников Дмитрий провёл 188 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Он объявил о завершении профессиональной карьеры летом 2022 года.

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