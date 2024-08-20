Симеоне подтвердил, что Феликс покидает «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Жоау Феликса в лондонский «Челси».

«Феликс сегодня покинет команду? Скоро вы всё узнаете, речь идёт о трансфере», — приводит слова Симеоне журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Отметим, что Жоау Феликс уже выступал за лондонский «Челси» во второй половине сезона-2022/2023 на правах аренды. В 20 матчах он отметился четырьмя голами.

Напомним, Феликс прошлый год провёл в «Барселоне» на правах аренды. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Фанаты «Челси» устроили потасовку из-за футболки Джексона: