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Варди: возраст — это всего лишь цифры

Варди: возраст — это всего лишь цифры
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Нападающий «Лестера» Джейми Варди после матча 1-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:1) ответил на вопрос о своём будущем в профессиональном футболе. Напомним, англичанин записал на свой счёт гол.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
19 августа 2024, понедельник. 22:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Порро – 29'     1:1 Варди – 57'    

«Я считаю, что возраст — это всего лишь цифры. Пока я и мои ноги будут чувствовать себя хорошо, я буду играть. И у нас команда, которая в удачный для себя день может заставить побегать любого», — приводит слова Варди BBC.

Джейми Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. В 2016 году вместе с клубом нападающий стал чемпионом Англии. Также в 2021 году Варди выиграл с «лисами» Кубок и Суперкубок Англии. Он является рекордсменом английской Премьер-лиги по количеству матчей подряд, в которых удалось забить гол — 11.

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