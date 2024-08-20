Варди: возраст — это всего лишь цифры

Нападающий «Лестера» Джейми Варди после матча 1-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:1) ответил на вопрос о своём будущем в профессиональном футболе. Напомним, англичанин записал на свой счёт гол.

«Я считаю, что возраст — это всего лишь цифры. Пока я и мои ноги будут чувствовать себя хорошо, я буду играть. И у нас команда, которая в удачный для себя день может заставить побегать любого», — приводит слова Варди BBC.

Джейми Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. В 2016 году вместе с клубом нападающий стал чемпионом Англии. Также в 2021 году Варди выиграл с «лисами» Кубок и Суперкубок Англии. Он является рекордсменом английской Премьер-лиги по количеству матчей подряд, в которых удалось забить гол — 11.

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