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«Ботафого» начал переговоры с ЦСКА по трансферу Келлвена — Meia Hora

«Ботафого» начал переговоры с ЦСКА по трансферу Келлвена — Meia Hora
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Бразильский защитник ЦСКА Келлвен может покинуть московский клуб. Об этом сообщает Meia Hora.

По информации источника, бразильский «Ботафого» находится в поиске усиления зоны правого защитника и уже начал переговоры с красно-синими по трансферу футболиста. Отмечается, что в ЦСКА не настроены на расставание с игроком.

Келлвен выступает за московский ЦСКА с сентября 2023 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе». На счету футболиста два гола и девять результативных передач в 37 матчах за российскую команду. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 6 млн.

В активе ЦСКА семь очков после пяти матчей. Армейцы располагаются на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

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