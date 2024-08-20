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Станислав Черчесов объяснил, почему посещает матчи РПЛ

Станислав Черчесов объяснил, почему посещает матчи РПЛ
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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов рассказал, зачем посещает матчи чемпионата России по футболу.

«Иногда спрашивают, почему я на футболу хожу. Потому что мне интересно, а также нужно готовить сборную Казахстана под определенную систему. Я смотрю те команды, которые в эту систему играют. В каждой команде что‑то подсматриваешь», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

3 июня стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Предыдущим местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.

Ранее специалист в своей карьере также возглавлял «Спартак», «Динамо» и сборную России.

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