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Черчесов рассказал, есть ли в игре «Спартака» прогресс под руководством Станковича

Черчесов рассказал, есть ли в игре «Спартака» прогресс под руководством Станковича
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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, есть ли прогресс в игре «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

«Я даже не знаком со Станковичем, причем видел только одну игру с «Ахматом». Я так практически не смотрю матчи. Скажу, что они какую игру подряд выиграли, а так пока невозможно ни про одну команду сказать основательно. Понятно, что прогресс есть, мы это видим. Другое дело, что другие команды уже сыграли с конкурентами, а «Спартак» только проведёт игру с «Зенитом», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 10 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на три очка.

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