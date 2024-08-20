Рябчук, Мозес и Комличенко — в сборной 5-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 5-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Спартака» — три футболиста. По два представителя у «Локомотива» и «Ростова». Тренером символической сборной мы выбрали Михаила Галактионова («Локомотив»).
Вратарь: Илья Лантратов («Локомотив»).
Центральные защитники: Эдгардо Фаринья («Химки»), Евгений Морозов («Локомотив»), Андрей Лангович («Ростов»).
Полузащитники: Олег Рябчук («Спартак»), Эсекьель Барко («Спартак»), Бителло («Динамо»), Мозес Кобнан Дэвид («Краснодар»).
Нападающие: Манфред Угальде («Спартак»), Николай Комличенко («Ростов»), Мирлинд Даку («Рубин»).
Главный тренер: Михаил Галактионов («Локомотив»).
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