Гасперини стал 5-м тренером в истории Серии А, набравшим 550+ очков во главе одного клуба

«Аталанта» разгромила на выезде «Лечче» в 1-м туре Серии А — 4:0.

Для главного тренера бергамасков Джан Пьеро Гасперини это 552-е очко в чемпионате Италии. Он стал пятым тренером в истории Серии А, набравшим 550+ очков во главе одного клуба, сообщает статистический портал Opta. 66-летний специалист возглавляет «Аталанту» с 2016 года.

Рекордсмен – Джованни Трапаттони, набравший с «Ювентусом» 770 очков. На втором месте Массимилиано Аллегри с 663 очками в том же клубе. Третью позицию делят Карло Анчелотти, набравший в «Милане» 557 очков, и Элленио Эррера, у которого столько же баллов во главе «Интера».

Напомним, «Аталанта» следующий матч проведёт 25 августа на выезде с «Торино».

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