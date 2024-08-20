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Гасперини стал 5-м тренером в истории Серии А, набравшим 550+ очков во главе одного клуба

Гасперини стал 5-м тренером в истории Серии А, набравшим 550+ очков во главе одного клуба
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«Аталанта» разгромила на выезде «Лечче» в 1-м туре Серии А — 4:0.

Италия — Серия А . 1-й тур
19 августа 2024, понедельник. 19:30 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
0 : 4
Аталанта
Бергамо
0:1 Брешианини – 35'     0:2 Ретеги – 45'     0:3 Ретеги – 57'     0:4 Брешианини – 66'    

Для главного тренера бергамасков Джан Пьеро Гасперини это 552-е очко в чемпионате Италии. Он стал пятым тренером в истории Серии А, набравшим 550+ очков во главе одного клуба, сообщает статистический портал Opta. 66-летний специалист возглавляет «Аталанту» с 2016 года.

Рекордсмен – Джованни Трапаттони, набравший с «Ювентусом» 770 очков. На втором месте Массимилиано Аллегри с 663 очками в том же клубе. Третью позицию делят Карло Анчелотти, набравший в «Милане» 557 очков, и Элленио Эррера, у которого столько же баллов во главе «Интера».

Напомним, «Аталанта» следующий матч проведёт 25 августа на выезде с «Торино».

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