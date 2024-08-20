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Хвича Кварацхелия получил травму по ходу матча с «Вероной»

Хвича Кварацхелия получил травму по ходу матча с «Вероной»
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Вингер неаполитанцев Хвича Кварацхелия получил повреждение по ходу матча 1-го тура Серии А с «Вероной».

Италия — Серия А . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Верона
Верона
Окончен
3 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Роша Ливраменто – 50'     2:0 Москера – 75'     3:0 Москера – 90+4'    

Он покинул поле в конце первого тайма. На второй добавленной минуте 23-летний грузин вышел один на один с вратарём, однако не сумел забить. После этого Хвича взялся за лицо и лёг на поле. Футболисту понадобилась помощь медицинского штаба, после чего Антонио Конте поменял его на Джакомо Распадори.

Это была первая официальная игра Кварацхелии в этом сезоне.

Нынешний контракт грузина с клубом рассчитан до лета 2027 года. В прошлом сезоне он забил 11 голов и отдал семь передач в 45 матчах.

Напомним, «Наполи» уступил «Вероне» с разгромным счётом 0:3. Эта игра стала дебютной в серии А у руля клуба для главного тренера неаполитанцев Антонио Конте.

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