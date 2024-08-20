Хвича Кварацхелия получил травму по ходу матча с «Вероной»

Вингер неаполитанцев Хвича Кварацхелия получил повреждение по ходу матча 1-го тура Серии А с «Вероной».

Он покинул поле в конце первого тайма. На второй добавленной минуте 23-летний грузин вышел один на один с вратарём, однако не сумел забить. После этого Хвича взялся за лицо и лёг на поле. Футболисту понадобилась помощь медицинского штаба, после чего Антонио Конте поменял его на Джакомо Распадори.

Это была первая официальная игра Кварацхелии в этом сезоне.

Нынешний контракт грузина с клубом рассчитан до лета 2027 года. В прошлом сезоне он забил 11 голов и отдал семь передач в 45 матчах.

Напомним, «Наполи» уступил «Вероне» с разгромным счётом 0:3. Эта игра стала дебютной в серии А у руля клуба для главного тренера неаполитанцев Антонио Конте.

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