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Стали известны новые подробности по возможному трансферу Лукаку в «Наполи»

Стали известны новые подробности по возможному трансферу Лукаку в «Наполи»
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«Челси» и «Наполи» снова имеют разногласия по трансферу нападающего Ромелу Лукаку, сообщил журналист Бен Джейкоб в своих соцсетях.

По сведениям источника, лондонцы отклонят предложение неаполитанцев – аренду с обязательным выкупом за € 30 млн. «Челси» хочет получить за футболиста минимум € 40 млн.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Челси» заинтересован в переходе Осимхена и готов включить Лукаку в сделку по приобретению нигерийского нападающего. Однако сообщалось, что клубы не могут договориться по сумме трансфера, которая будет сопровождать этот обмен.

В прошлом сезоне Лукаку выступал на правах аренды за «Рому». Он отличился 21 голом и четырьмя ассистами в 47 матчах за клуб.

Самый дорогой трансфер в истории футбола

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