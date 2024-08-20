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«Байер» отреагировал на то, что клуб ошибочно назвали «Баварией»

«Байер» отреагировал на то, что клуб ошибочно назвали «Баварией»
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Официальная страница «Байера» в соцсети Х отреагировала на сообщение на странице B/R Football, где было написано название клуба с ошибкой.

На странице спортивного сайта Bleacher Report в Х после победы «Байера» в Суперкубке Германии над «Штутгартом» (2:2, 4:3 по пенальти) появилось сообщение, в котором немецкий клуб был назван Bayern Leverkusen.

Отметим, что Bayern – это название «Баварии» латиницей. Правильным названием команды из Леверкузена на латинице является Bayer.

Официальная страница «фармацевтов» в социальной сети сделала сообщение, в котором использовала неправильное название официального аккаунта портала B/R Football.

«Вы выигрываете все три трофея Германии, но вас всё ещё называют неправильным именем. Спасибо, D/R Football», — написано в аккаунте «Байера».

Позже B/R Football удалил сообщение с ошибочным названием немецкого клуба.

Напомним, «Байер» в прошлом сезоне выиграл Бундеслигу и Кубок Германии. «Фармацевты» не потерпели ни одного поражения в 34 матчах чемпионата.

«Байер» обыграл «Рот-Вайсс Эс» в товарищеском матче

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