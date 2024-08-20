Месси и Суарес в компании своих жён в изящных купальниках отдыхают на яхте

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес в своих соцсетях опубликовал фотографию совместного отдыха с товарищем по команде Лионелем Месси и его супругой Антонеллой Ракуццо. Уругваец также находится со своей женой. Обе пары отдыхают на яхте.

Фото: Соцсети Луиса Суареса

Лионель Месси получил травму лодыжки 15 июля в финале Кубка Америки с национальной командой Колумбии (1:0) и был заменён на 64-й минуте матча. Сейчас футболист продолжает восстанавливаться после полученной травмы.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года.

Луис Суарес в 2024 году забил 12 голов и отдал пять результативных передач в 18 матчах за «Интер Майами». Недавно клуб уступил «Коламбус Крю» со счётом 2:3 и вылетел из Кубка лиг.

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