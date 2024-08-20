Marca cообщила новые подробности возможного перехода Георгия Мамардашвили в «Ливерпуль»

Переход вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили в «Ливерпуль» может быть сорван, пишет Marca.

Владелец испанского клуба Питер Лим хочет получить минимум € 40 млн за 23-летнего грузина, однако «Ливерпуль» не делает подходящего предложения. Между сторонами установилась «холодная война», которая может сорвать все переговоры. Сейчас операция по переходу игрока находится в самом напряжённом моменте, всё зависит от того, согласятся ли мерсисайдцы на сумму в € 40 млн.

Ранее была информация, что «Ливерпуль» подпишет Мамардашвили и сразу отдаст его в аренду в «Борнмут». В субботу, 17 августа, вратарь принял участие в матче с «Барселоной», что может говорить о том, что переговоры между клубами осложнились.

Контракт Мамардашвили с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне голкипер провёл 32 матча, 12 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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