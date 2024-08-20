«Его игра ногами просто безумна». «Реал» — о своём 17-летнем украинском вратаре Волошине

Украинский вратарь «Реала» 17-летний Илья Волошин впервые тренировался с первой командой, сообщает AS.

Газета в материале об украинце приводит слова неназванного источника из мадридского клуба, который хвалебно высказался о навыках молодого голкипера: «Несмотря на габариты тела, его способность играть ногами просто безумна». Напомним, рост вратаря составляет 202 см.

Волошин присоединился к мадридцам в январе этого года, когда перешёл из «Райо Махадаонда» за € 70 тыс. При выполнении определённых пунктов в итоге «Реал» может заплатить за него € 1,2 млн.

Илья выступает за команду «Реала» U17. 17-летний игрок имеет контракт со «сливочными» до 2026 года. В составе первой команды «Реала» также есть ещё один украинец – Андрей Лунин.

Напомним, на старте Ла Лиги «Реал» сыграл вничью с «Мальоркой», игра завершилась со счётом 1:1.

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