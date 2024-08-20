«Комментариев мало, одни эмоции, и все они негативные». Данилин — о поражении от «Рубина»

Полузащитник «Акрона» Кирилл Данилин высказался о поражении от «Рубина» (1:2) в 5-м туре чемпионата России.

«Комментариев мало, одни эмоции. Мне были непонятны некоторые решения судьи: сколько нарушений было у «Рубина» – ни одной жёлтой карточки. К тому же два спорных момента с незасчитанными голами. Тяжело дать какие-то комментарии – одни эмоции и все они негативные.

Второй гол? Нет, сам гол ещё не видел. Конечно, по голам не могу сказать уверенно. Но по нарушениям… особенно во втором тайме всё свистелось в пользу «Рубина», — приводит слова Данилина Metaratings.

После пяти туров «Акрон» занимает 13-е место (зона стыковых матчей) с четырьмя очками. «Рубин» расположился на восьмой строчке с семью очками.

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