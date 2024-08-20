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«Реал» продлил свою самую длинную беспроигрышную серию в истории Ла Лиги до 33 матчей

«Реал» продлил свою самую длинную беспроигрышную серию в истории Ла Лиги до 33 матчей
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Мадридский «Реал» на выезде сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1) в 1-м туре Ла Лиги.

Испания — Примера . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Родриго – 13'     1:1 Мурики – 53'    
Удаления: нет / Менди – 90+7'

Таким образом, мадридцы не проигрывают уже 33 матча подряд в Ла Лиге (24 победы и 9 ничьих). Клуб продлил свою самую длинную беспроигрышную серию в истории чемпионата Испании. Предыдущая длилась 30 игр с мая 1988 года по апрель 1989 года (21 победа и 9 ничьих).

Следующий матч «Реал» проведёт 25 августа против «Вальядолида». Начало встречи — в 18:00 мск.

Напомним, «Реал» открыл счёт в начале первого тайма, в составе мадридцев отличился Родриго. После перерыва игрокам «Мальорки» удалось отыграться, а «Реал» в этой встрече больше не забил, в итоге матч завершился вничью.

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