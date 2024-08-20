«Реал» продлил свою самую длинную беспроигрышную серию в истории Ла Лиги до 33 матчей

Мадридский «Реал» на выезде сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1) в 1-м туре Ла Лиги.

Таким образом, мадридцы не проигрывают уже 33 матча подряд в Ла Лиге (24 победы и 9 ничьих). Клуб продлил свою самую длинную беспроигрышную серию в истории чемпионата Испании. Предыдущая длилась 30 игр с мая 1988 года по апрель 1989 года (21 победа и 9 ничьих).

Следующий матч «Реал» проведёт 25 августа против «Вальядолида». Начало встречи — в 18:00 мск.

Напомним, «Реал» открыл счёт в начале первого тайма, в составе мадридцев отличился Родриго. После перерыва игрокам «Мальорки» удалось отыграться, а «Реал» в этой встрече больше не забил, в итоге матч завершился вничью.

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