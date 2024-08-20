«Он играет через боль, где-то на уколах и таблетках». Полузащитник «Рубина» — о Даку

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал об игре нападающего Мирлинда Даку с повреждением.

Вчера, 19 июля, казанский клуб обыграл «Акрон» (2:1) в 5-м туре чемпионата России. Победный гол на 90-й минуте забил Даку.

«Даку почти не тренируется, только играет? Да, у него есть какое-то лёгкое, скажем так, недомогание. И мы очень рады, на самом деле, что он через боль, на характере выходит, где-то на уколах, на таблетках, и помогает очень сильно», — приводит слова Иванова Metaratings.

В нынешнем сезоне Даку сыграл пять матчей, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

26-летний футболист перешёл в «Рубин» из «Осиека» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 1,2 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает Даку в € 3 млн.

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