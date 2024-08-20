Гафин: когда читаю решения ЭСК, возникает желание познакомиться с тем талантливым автором

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил работу экспертно-судейской комиссии (ЭСК) на старте сезона-2024/2025.

«Когда читаю тексты решений, возникает желание познакомиться с тем талантливым автором, который это формулирует. Было бы интересно узнать, кто так виртуозно выводит формулировки. Мы в этом сезоне пока не подавали обращений в ЭСК, но в трёх-четырёх играх, на мой взгляд, арбитры не показали нашим соперникам красные карточки — в частности, после пропущенных первых жёлтых. В общем и целом, хочется видеть уровень выше и в особенности больше последовательности в судейских решениях. Но мы удовлетворены судейством. Бывают ошибки, но на данный момент не видно предвзятости в наших матчах», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

После пяти туров «Динамо» занимает второе место в РПЛ с 12 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (13 очков).

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