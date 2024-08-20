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Салах обошёл Роналду и стал лучшим вингером в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Салах обошёл Роналду и стал лучшим вингером в истории АПЛ по версии FourFourTwo
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Портал FourFourTwo составил рейтинг лучших вингеров в истории английской Премьер-лиги.

Его возглавил египтянин Мохамед Салах («Ливерпуль», «Челси»). Вторую строчку занял Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), третью — Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).

Также в топ-10 вошли Эден Азар («Челси»), Садио Мане («Саутгемптон», «Ливерпуль»), Гарет Бэйл («Саутгемптон», «Тоттенхэм»), Робер Пирес («Арсенал», «Астон Вилла»), Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»), Рияд Марез («Лестер», «Манчестер Сити») и Дэвид Бекхэм («Манчестер Юнайтед»).

Напомним, в матче 1-го тура нового сезона АПЛ Салах записал в свой актив забитый гол. Он стал лучшим игроком в истории АПЛ по системе «гол+пас» в первых турах. Египетский футболист совершил 14 результативных действий (девять голов и пять голевых передач) и обогнал по этому показателю бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйна Руни (13).

Салах вернулся к тренировкам после травмы, полученной в сборной

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