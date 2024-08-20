Тьяго Мотта прокомментировал разгромную победу в матче с «Комо»

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался о победе над «Комо» (3:0) в 1-м туре чемпионата Италии.

«У меня было хорошее предчувствие по поводу Мбангула, я жду больших свершений от всех, не только от него. Он сегодня сыграл потому, что заслужил это всей своей работой. Я рад за него, и мы показали хороший командный футбол.

«Комо» провёл прекрасный сезон в Серии В и приехал с огромным энтузиазмом. Мы отнеслись к нему с таким же уважением, как и всегда. Когда нужно было защищаться, мы это делали, а когда мяч был у нас, мы располагали большим числом мастеров, принимавших умные решения», — приводит слова Мотты DAZN.

В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Вероной». Встреча состоится 26 августа, начало в 21:45 мск.

Материалы по теме Фабрегас отреагировал на разгромное поражение «Комо» в матче с «Ювентусом»

«Ювентус» стал обладателем Кубка Италии, победив «Аталанту»