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Тьяго Мотта прокомментировал разгромную победу в матче с «Комо»

Тьяго Мотта прокомментировал разгромную победу в матче с «Комо»
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Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался о победе над «Комо» (3:0) в 1-м туре чемпионата Италии.

Италия — Серия А . 1-й тур
19 августа 2024, понедельник. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
3 : 0
Комо
Комо
1:0 Мбангула – 23'     2:0 Веа – 45+1'     3:0 Камбьязо – 90+1'    

«У меня было хорошее предчувствие по поводу Мбангула, я жду больших свершений от всех, не только от него. Он сегодня сыграл потому, что заслужил это всей своей работой. Я рад за него, и мы показали хороший командный футбол.

«Комо» провёл прекрасный сезон в Серии В и приехал с огромным энтузиазмом. Мы отнеслись к нему с таким же уважением, как и всегда. Когда нужно было защищаться, мы это делали, а когда мяч был у нас, мы располагали большим числом мастеров, принимавших умные решения», — приводит слова Мотты DAZN.

В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Вероной». Встреча состоится 26 августа, начало в 21:45 мск.

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