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Агаларов: цель на сезон? Выходить на поле, забивать голы и приносить команде победу

Агаларов: цель на сезон? Выходить на поле, забивать голы и приносить команде победу
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Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов ответил на вопрос, какие индивидуальные цели он поставил для себя в сезоне-2024/2025.

«Индивидуальная цель на сезон? Выходить на поле, забивать голы и приносить команде победу в каждом матче. Думаю, ни один футболист не ставит перед собой задачу набрать 20 или 30 голов за сезон. Нападающий в каждом матче выходит с целью забить мяч», — приводит слова Агаларова Legalbet.

В нынешнем сезоне Агаларов сыграл четыре матча и забил один гол.

24-летний футболист перешёл в «Ахмат» из «Уфы» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 3,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Агаларова в € 900 тыс.

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