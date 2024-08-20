Тикнизян: нет претензий к Баринову за слова о нечемпионском «Локомотиве» — мнение меняется

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о словах полузащитника московского клуба Дмитрия Баринова, назвавшего состав их клуба нечемпионским.

— Перед сезоном Баринов сказал, что состав «Локомотива» совсем не чемпионский. Согласны?

— Говорить о чемпионских амбициях очень рано. Мы договорились внутри коллектива, с ребятами и тренером, что думаем только о следующей игре и живём сегодняшним днём. Всё меняется: вчера состав был нечемпионский, сегодня чемпионский, послезавтра опять нечемпионский. Нет смысла загадывать.

— Но это слова капитана.

— Мнение у взрослого и адекватного человека может меняться. Можно об этом спросить у самого Димы. Он отдаётся в каждой игре. Вы сами видели, что у него было с глазом после матча с ЦСКА. Нет никаких претензий к нему, он наш капитан и лидер», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После пяти туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 12 очков.

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