Вратарь «Химок» Обухов: почему бы Сафонову не потягаться с Доннаруммой за основу «ПСЖ»?

Вратарь «Химок» Игорь Обухов поделился мыслями о перспективах голкипера Матвея Сафонова стать основным в «Пари Сен-Жермен».

«Почему бы Сафонову не потягаться с Доннаруммой за место в основе «ПСЖ»? Спорт такая вещь, что порой не знаешь, что будет завтра. Сегодня ты первый, а завтра уже второй. В любом случае Матвей — профессионал, работает на максимуме и знает своё дело. Поэтому уже тренерский штаб будет решать, ставить его в состав или нет», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«ПСЖ» объявил о трансфере 25-летнего вратаря 14 июня. Трудовое соглашение российского футболиста с парижским клубом рассчитано на пять лет. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

7 августа Сафонов дебютировал в составе «ПСЖ» в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2). Россиянин провёл на поле всю игру.