Форвард «Аталанты» Лукман согласовал условия личного контракта с «ПСЖ» — Скира

Нападающий итальянской «Аталанты» Адемола Лукман может стать футболистом французского «Пари Сен-Жермен», сообщает журналист Никола Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, нигерийский форвард согласовал пятилетний контракт с парижанами с зарплатой в € 5 млн в год. Отмечается, что в «Аталанте» Лукман зарабатывает € 1,8 млн. Сообщается, что руководство «ПСЖ» готовит первое предложение по трансферу для итальянского клуба.

26-летний нападающий выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. За это время Лукман принял участие в 79 матчах команды из Бергамо во всех турнирах, в которых отметился 32 забитыми мячами и отдал 18 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 40 млн.

Ранее Лукман также выступал за «Чарльтон», «Эвертон», «Лестер», «Фулхэм» и «РБ Лейпциг».