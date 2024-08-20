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Тренер «Пари НН» Илич — о поражении от «Краснодара»: считаю, мы провели хорошую игру

Тренер «Пари НН» Илич — о поражении от «Краснодара»: считаю, мы провели хорошую игру
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Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Саша Илич высказался по итогам игры 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 36'     1:1 Кобнан – 76'     2:1 Кобнан – 80'    

«Считаю, что мы провели хорошую игру, за исключением последних 10-15 минут. Да, нам сегодня противостояла хорошая команда, одна из лучших в России, однако нужно играть дисциплинированно на протяжении всего матча. А мы, пропустив первый гол после подачи углового, потеряли концентрацию и в итоге проиграли. Конечно, соперник усилил игру заменами, но мы должны сохранять командный дух и все 90 минут обязаны играть как команда», — приводит слова Илича официальный сайт «Пари НН».

Напомним, матч между «Краснодаром» и «Пари НН» состоялся 18 августа. Игра проходила на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась волевой победой хозяев со счётом 2:1. В составе гостей в первом тайме отличился Хуан Босельи. Южане ответили дублем Мозеса Кобнана во втором тайме. «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала девять очков за пять матчей. «Пари НН» заработал шесть очков и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

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