«Трудное время». Жоау Пальинья рассказал о срыве трансфера в «Баварию» в прошлом сезоне

Португальский полузащитник Жоау Пальинья, перешедший в «Баварию» этим летом, поделился воспоминаниями о срыве трансфера в мюнхенский клуб из «Фулхэма» в прошлом сезоне.

«Почувствовал ли облегчение после того, как трансфер состоялся? Да, конечно. Думаю, у меня такой склад ума, что если что-то не происходит, то это не просто так. После трансферного коллапса прошлым летом я думал именно так. Если что-то должно произойти в будущем, оно произойдёт. Так и случилось.

Сезон после срыва трансфера? Это было трудное время, но, как я уже говорил, я знал, что мне нужно продолжать играть за «Фулхэм». Конечно, первые недели были тяжёлыми для меня. Я поговорил с главным тренером, и он помог мне вернуться на свой высокий уровень. В «Фулхэме» я провёл отличный сезон, который и привёл меня сюда. Я бы не оказался здесь, если бы не сделал свою работу в «Фулхэме». А второй шанс появился потому, что я хорошо поработал и там, и в сборной. Теперь я готов бороться за трофеи здесь», — приводит слова Пальиньи официальный сайт Бундеслиги.