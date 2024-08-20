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Новичок «Динамо» Махачкала Джавад: у меня были предложения от «Зенита» и «Црвены Звезды»

Новичок «Динамо» Махачкала Джавад: у меня были предложения от «Зенита» и «Црвены Звезды»
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммад Джавад Хоссейннежад рассказал, что у него были предложения от «Зенита» и «Црвены Звезды». По словам футболиста, он выбрал команду из Махачкалы, чтобы прогрессировать в ней. Джавад подчеркнул, что счастлив в Дагестане. Также хавбек прокомментировал победу «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).

— Это была хорошая игра для нас. Волшебный вечер! Я очень рад тому, что я забил сегодня. Отличный дебют для меня. Я просто принял мяч, увидел свободную зону, и мне удалось пробить. Вот и всё.

— У тебя были другие предложения?

— У меня были предложения от других клубов, прежде чем я перешёл сюда. От «Зенита» и «Црвены Звезды».

— Почему ты решил перейти в махачкалинское «Динамо»?

— Я просто решил перейти сюда для своего прогресса, для себя. И я счастлив здесь, — приводит слова Джавада «Матч ТВ».

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