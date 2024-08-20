Сигурдссон: если бы Мамаев не был известным, он бы не попал в тюрьму за драку

Бывший футболист «Ростова», «Краснодара» и «Рубина» Рагнар Сигурдссон поделился воспоминаниями о бывшем партнёре Павле Мамаеве, а также высказался о тюремном заключении футболиста за драки в Москве. Сигурдссон считает Мамаева сильной личностью и добрым человеком. По мнению Рагнара, Павел оказался в тюрьме из-за того, что является известной персоной. Если бы он устроил драку, будучи обычным человеком, то мог бы отделаться обычным штрафом, считает скандинавский футболист.

«Помню ли Мамаева? Конечно, помню. И знаю ту историю с тюрьмой. Когда мы играли вместе, никогда бы не предположил, что он попадёт в такую ситуацию. Павел — особенный, он был отличным игроком, всегда вежливо общался со мной, Гранквистом и другими, был добрым. Сильная личность, Мамаев не боялся говорить то, что думает. Если кто-то говорил одно, он не боялся сказать прямо противоположное. И я уважаю его за это, он оставался честным перед самим собой. Но иногда его высказывания доставляли ему проблемы. Возможно, иногда ему не стоило говорить всё, что он думает.

Ситуация, в которую он попал, может произойти с любым, когда отрываешься. Если бы он не был известной персоной и сделал бы то же самое, возможно, не попал бы в тюрьму, получил бы какой-то штраф. В какой-то степени ему просто не повезло. Видел, что у него академия в Дубае, Павел пытается начать новую жизнь. Надеюсь, что у него дела идут отлично», — приводит слова Сигурдссона «РБ Спорт».