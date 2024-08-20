Экс-игрок «Ростова» Сигурдссон: думаю, Вернблум был реально счастлив в России

Бывший игрок «Ростова», «Краснодара» и «Рубина» Рагнар Сигурдссон рассказал, что, как ему кажется, бывший футболист ЦСКА Понтус Вернблум был счастлив в России.

— Вы друзья с Понтусом Вернблумом, верно?

— Не могу сказать, что мы именно близкие друзья. Вместе играли в «Гётеборге» около трёх лет, но сейчас не на связи.

— Был ли он счастлив в России?

— Думаю, да, он был реально счастлив в Москве. Иначе почему он играл за ЦСКА шесть или семь лет? Когда ты играешь за большой клуб, считаешься важной частью команды, твоя жизнь в любом случае будет счастливой. Всё взаимосвязано, — приводит слова Сигурдссона «РБ Спорт».

Сигурдссон — исландский футболист и тренер, защитник. Выступал за сборную Исландии. Рагнар начал профессиональную карьеру на родине в клубе «Филкир». В 2006 году он перешёл в шведский «Гётеборг». 16 января 2014 года Сигурдссон перешёл в «Краснодар». В составе «быков» исландец провёл 86 официальных матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. 18 января 2018 года Сигурдссон подписал контракт с клубом «Ростов», через два года жёлто-синих исландец покинул. Профессиональную карьеру футболиста исландец завершил в 2021 году.