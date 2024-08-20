Ненахов: не хватает Глушенкова. Надеюсь, он будет разрывать, но не в матчах с «Локо»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался об уходе из московского клуба нападающего Максима Глушенкова, который перешёл в санкт-петербургский «Зенит».

— Все говорили: Глушенков уйдёт и «Локомотив» развалится. За счёт чего не развалились?

— Молодые ребята прогрессируют, хорошо работают. Атака стала очень сбалансированная.

— Но нет сожаления, что, если бы Максим Глушенков был с вами, было бы ещё круче?

— Понятно, что он очень сильный футболист. Нам его не хватает. Но я к нему очень хорошо отношусь, желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, что он будет продолжать забивать и разрывать. Но не в матчах с «Локомотивом», — сказал Максим Ненахов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.