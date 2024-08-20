Каррагер: Джейми Варди — величайший игрок в истории «Лестера»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, ныне являющийся футбольным экспертом на ТВ, назвал нападающего «Лестера» Джейми Варди величайшим футболистом в истории клуба после матча 1-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом», а также высказался об игре «шпор». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1, а Варди забил единственный гол в составе «Лестера».

«Я считаю Варди величайшим игроком в истории «Лестера». Он особенный футболист.

Игра «Тоттенхэма»? Они много контролировали мяч, но всегда есть ощущение, что они могут подвести тебя и пропустить гол», — приводит слова Каррагера ВВС.

Отметим, что этот матч стал первым для «лис» после возвращения в элиту английского футбола. Минувший сезон клуб провёл в Чемпионшипе.

Во 2-м туре «Лестер» сыграет на выезде с «Фулхэмом», а «Тоттенхэм» примет дома «Эвертон». Обе встречи пройдут 24 августа.