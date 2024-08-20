«Зенит» ещё не принял решения по трансферу форварда «Спартака» Соболева — источник

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер ещё не принял решение о необходимости трансфера нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Глава «Газпрома» Алексей Миллер ещё не принял решения о необходимости трансфера Соболева, но и не дал команды правлению клуба свернуть переговоры. Официального предложения «Спартаку» со стороны «Зенита» не было. Единственной стороной, заинтересованной в проведении сделки, по-прежнему остаётся агент футболиста Павел Андреев, который лоббирует интересы клиента через члена правления «Зенита» Максима Погорелова», — приводит слова неназванного источника «РИА Новости Спорт».

В прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.