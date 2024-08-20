Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Будё-Глимт — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

WhoScored представил символическую сборную 5-го тура РПЛ

WhoScored представил символическую сборную 5-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у московского «Спартака» — в составе символической команды четыре футболиста клуба.

Вратарь: Богдан Москвичёв («Оренбург»).

Защитники: Андрей Лангович («Ростов»), Фабиан Бальбуэна («Динамо» Москва), Срджан Бабич, Олег Рябчук (оба — «Спартак»).

Полузащитники: Эсекьель Барко («Спартак»), Бителло («Динамо» Москва), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Брайан Мансилья («Оренбург»).

Нападающие: Манферд Угальде («Спартак»), Егор Голенков («Ростов»).

По итогам 5-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с 13 набранными очками возглавляет «Зенит». На втором месте находится московское «Динамо» с 12 очками. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набравший также 12 очков.

В зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги находятся «Ахмат» (3) и «Факел» из Воронежа (1).

Материалы по теме
Сборная 5-го тура РПЛ. Герои «Спартака», джокер Карпина и ни одного игрока «Зенита»
Сборная 5-го тура РПЛ. Герои «Спартака», джокер Карпина и ни одного игрока «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android