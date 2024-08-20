WhoScored представил символическую сборную 5-го тура РПЛ

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Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у московского «Спартака» — в составе символической команды четыре футболиста клуба.

Вратарь: Богдан Москвичёв («Оренбург»).

Защитники: Андрей Лангович («Ростов»), Фабиан Бальбуэна («Динамо» Москва), Срджан Бабич, Олег Рябчук (оба — «Спартак»).

Полузащитники: Эсекьель Барко («Спартак»), Бителло («Динамо» Москва), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Брайан Мансилья («Оренбург»).

Нападающие: Манферд Угальде («Спартак»), Егор Голенков («Ростов»).

По итогам 5-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с 13 набранными очками возглавляет «Зенит». На втором месте находится московское «Динамо» с 12 очками. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набравший также 12 очков.

В зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги находятся «Ахмат» (3) и «Факел» из Воронежа (1).