Падение Соболева, как кричит Карпин и рок-звезда Дзюба. Премьер-лига несправедливости #76

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Миша Рождественский, Андрей Панков и их гость — комментатор Роман Нагучев — обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

Грустная реальность ЦСКА, причины крутости «Локомотива», инсайды о Матвее Сафонове и Валерии Карпине, драма Александра Соболева и много ностальгии. Всё это и многое другое — в новом выпуске.

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Аудиоверсия выпуска:

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Таймкоды:

0:00 — Всем привет! Андрей вернулся, и Рома Нагучев в гостях

1:50 — ЦСКА снова пропустил в концовке. Ошибся ли Акинфеев? И вратарский ликбез от Матвея Сафонова

7:00 — Грустная реальность ЦСКА

15:30 — Почему «Локомотив» так крут?

18:20 — Кому подражает Батраков?

22:15 — Как Станкович общается с вратарями «Спартака»

24:20 — Барко — подарок с небес для «Спартака»

27:30 — Как же хорош Олег Рябчук

28:50 — Огромный блок про Александра Соболева. Проникновенный монолог Нагучева

38:50 — Зато Угальде забивает

40:00 — Александру Довбне уготована особая роль

41:55 — Шнягучев врывается в подкаст

44:50 — Дмитрий Андреев и новая классика российского футбола

52:20 — Минутка лирики про английский футбол

54:20 — Почему Артём Дзюба — рок-звезда

55:55 — Офигенный камбэк «Ростова» и как кричит Валерий Карпин — история от Нагучева

1:00:30 — Камбэк «Краснодара»

1:03:20 — «Пари НН» вылетит

1:05:30 — Что было не так с «Зенитом» в Химках

1:15:00 — Говорим о спортивном болении, делимся историями