Падение Соболева, как кричит Карпин и рок-звезда Дзюба. Премьер-лига несправедливости #76

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Миша Рождественский, Андрей Панков и их гость — комментатор Роман Нагучев — обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.
Грустная реальность ЦСКА, причины крутости «Локомотива», инсайды о Матвее Сафонове и Валерии Карпине, драма Александра Соболева и много ностальгии. Всё это и многое другое — в новом выпуске.
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Аудиоверсия выпуска:
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Таймкоды:
0:00 — Всем привет! Андрей вернулся, и Рома Нагучев в гостях
1:50 — ЦСКА снова пропустил в концовке. Ошибся ли Акинфеев? И вратарский ликбез от Матвея Сафонова
7:00 — Грустная реальность ЦСКА
15:30 — Почему «Локомотив» так крут?
18:20 — Кому подражает Батраков?
22:15 — Как Станкович общается с вратарями «Спартака»
24:20 — Барко — подарок с небес для «Спартака»
27:30 — Как же хорош Олег Рябчук
28:50 — Огромный блок про Александра Соболева. Проникновенный монолог Нагучева
38:50 — Зато Угальде забивает
40:00 — Александру Довбне уготована особая роль
41:55 — Шнягучев врывается в подкаст
44:50 — Дмитрий Андреев и новая классика российского футбола
52:20 — Минутка лирики про английский футбол
54:20 — Почему Артём Дзюба — рок-звезда
55:55 — Офигенный камбэк «Ростова» и как кричит Валерий Карпин — история от Нагучева
1:00:30 — Камбэк «Краснодара»
1:03:20 — «Пари НН» вылетит
1:05:30 — Что было не так с «Зенитом» в Химках
1:15:00 — Говорим о спортивном болении, делимся историями