Эдгардо Фаринья: «Химки» могут бороться с любой командой

Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» заявил, что подмосковный клуб может бороться с любой командой. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1, а Фаринья забил единственный гол в составе «Химок».

«Перед игрой я говорил с ребятами и видел, что «Зенит» — отличный клуб с хорошими игроками. Но мы хорошо работаем и можем бороться с любой командой», — сказал Фаринья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После этого матча в активе «Химок» стало пять очков. Подопечные испанского специалиста Франка Артиги занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата. Санкт-Петербургский «Зенит» с 13 очками остаётся на первом месте.