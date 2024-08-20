Эдгардо Фаринья: «Химки» могут бороться с любой командой
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Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» заявил, что подмосковный клуб может бороться с любой командой. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1, а Фаринья забил единственный гол в составе «Химок».
МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фаринья – 56' 1:1 Мостовой – 89'
«Перед игрой я говорил с ребятами и видел, что «Зенит» — отличный клуб с хорошими игроками. Но мы хорошо работаем и можем бороться с любой командой», — сказал Фаринья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
После этого матча в активе «Химок» стало пять очков. Подопечные испанского специалиста Франка Артиги занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата. Санкт-Петербургский «Зенит» с 13 очками остаётся на первом месте.
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