«Нельзя наказывать обычных людей!» Сигурдссон — об отстранении России

Бывший футболист «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон высказался об отстранении России от международных футбольных турниров. По его мнению, нельзя так наказывать людей, не имеющих отношение к политике.

«Когда вернут Россию? Нет ни единого шанса, что я могу угадать. Я так далёк от разного вида политики. Не читаю много новостей и не знаю, как принимаются разные решения. Как говорил ранее, обычные люди не имеют никакого отношения к происходящему и их нельзя так наказывать. Это моё мнение. Мы, простые ребята, можем только надеяться, что плохие вещи перестанут происходить», — приводит слова Сигурдссона «РБ Спорт».

В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Аналогичная ситуация с баном произошла и на клубном уровне — команды РПЛ не принимают участия в еврокубках. Сборную России тренирует Валерий Карпин, который возглавил команду летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова.