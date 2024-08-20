Рагнар Сигурдссон: Карпин — лучший тренер в моей жизни

Бывший футболист «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон признался, что считает российского специалиста Валерия Карпина лучшим тренером в своей профессиональной карьере. Также исландец заявил, что может попроситься в тренерский штаб Карпина, но считает это не совсем корректным.

«Могу ли я написать сообщение Карпину и попросить взять меня в тренерский штаб? Ха-ха, я могу это сделать, но не буду. Считаю, что несколько некорректно писать ему напрямую и просить о таких вещах. Он занятой человек, я немного знаю о том, как Карпин работает, — постоянно занят делами команды и думает о ней 24/7. Так что не стану его беспокоить.

Что касается Валерия Георгиевича, люди меня иногда спрашивают, кто был лучшим тренером в моей жизни, и это реально сложный вопрос, потому что я работал со множеством специалистов и все они разные. Но если бы мне пришлось выбрать одного, то назвал бы Карпина. Он очень силён в вопросах тактики и построения обороны. Многому меня научил, и сейчас я многое использую в своей тренерской карьере», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».