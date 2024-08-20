Агент: Роналдо по силам побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ

Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего «Ростова» Роналдо, высказался о победном голе бразильца в матче 5-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«Вы знаете, всем нападающим важно забивать, но важнее то, что гол стал победным и был забит перед финальным свистком. Способен ли Роналдо побороться за звание лучшего бомбардира сезона в РПЛ? Уверен, что ему это по силам. Мне бы очень этого хотелось», — приводит слова Гранхи Metaratings.

Напомним, матч между «Ростовом» и «Оренбургом» состоялся 17 августа. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Ростов» одержал победу со счётом 3:2.