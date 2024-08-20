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Барко: матч с «Зенитом» будет замечательным, «Спартак» получит удовольствие от участия

Барко: матч с «Зенитом» будет замечательным, «Спартак» получит удовольствие от участия
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Аргентинский полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко высказался о предстоящем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча пройдёт 24 августа в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я видел предыдущие матчи «Зенита». Они показывают хорошую игру. Будет замечательный матч, мы получим удовольствие от участия в нём», — сказал Барко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой после матча с «Факелом».

Напомним, на данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Подопечные Сергея Семака имеют в своём активе 13 очков. Московский «Спартак» набрал 10 очков и находится на четвёртой строчке.

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