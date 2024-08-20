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Новичок «Баварии» Пальинья поделился ожиданиями от игры в Бундеслиге

Новичок «Баварии» Пальинья поделился ожиданиями от игры в Бундеслиге
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Португальский полузащитник Жоау Пальинья, перешедший в «Баварию» этим летом, поделился ожиданиями от игры в немецкой Бундеслиге.

«Я ожидаю большого вызова. Я знаю, что это сложная лига со многими качественными игроками. Это физически сильная лига. У меня были товарищи по команде, товарищи постарше, которые играли здесь, и они сказали мне, что играть в этом чемпионате непросто. Здесь нелегко, но я с нетерпением жду возможности сыграть за «Баварию».

Мне не терпится окунуться в атмосферу, особенно на «Альянц Арене». Я знаю, что большинство билетов на игры распроданы. Это заставляет вас гордиться как игрока, когда вы чувствуете, что все вас поддерживают или нет, в зависимости от обстоятельств, но вы предпочитаете играть при полном стадионе», — приводит слова Пальиньи официальный сайт Бундеслиги.

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