Агент Кьезы начал переговоры с «Барселоной» — Ди Марцио

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в испанской «Барселоне». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации источника, агент футболиста уже начал переговоры с каталонцами. Отмечается, что для завершения сделки сине-гранатовым ещё придётся договориться с «Ювентусом» по сумме трансфера.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта заявил, что нападающий не входит в планы клуба. Также об интересе к Кьезе сообщалось со стороны «Тоттенхэма», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. В общей сложности Кьеза провёл на поле 2512 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.