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«Велес» — «Амкал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск

«Велес» — «Амкал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 20 августа, состоится матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся медиаклуб «Амкал» и профессиональный клуб «Велес» из Москвы. Команды сыграют в столице России, номинальным хозяином матча будет «Велес».

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
20 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Велес
Москва
Не начался
Амкал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На прошлой стадии Кубка «Амкал» разгромил Коломну со счётом 8:1.

Интересно, что всего в новом сезоне Кубка России принимали участие 107 клубов: 16 представляют Российскую Премьер-Лигу, 18 клубов из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» Леон-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов. После 1/256 финала часть клубов из дивизиона «Б» Второй лиги и любительских команд вылетели. При этом все три медиаклуба, принимающие участие в Кубке, вышли в следующую стадию.

Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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