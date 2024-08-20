Экс-игрок «Ростова» Сигурдссон: моя русская жена точно может остановить коня на скаку

Бывший игрок «Ростова», «Краснодара» и «Рубина» Рагнар Сигурдссон рассказал, как его русская жена приструнила шумевших мотоциклистов в Копенгагене.

— В России есть стереотип — все наши женщины считаются некрасовскими: и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдёт. Ваша жена такая?

— Определённо! И у меня есть история, подтверждающая это. Мы жили в Копенгагене в моей квартире на четвёртом этаже, а на первом была кальянная. Туда приезжали какие-то парни на мотоциклах и так громко шумели, что наши дети постоянно просыпались. И в один день, когда я был на игре, они в очередной раз разбудили детей. Лена спустилась вниз и сказала: «Если вы не перестанете будить моих детей, вы увидите меня снова». И после этого они никогда больше не шумели. Так что жена точно может остановить коня и войти в горящее здание, — приводит слова Сигурдссона «РБ Спорт».

Сигурдссон — исландский футболист и тренер, защитник. Выступал за сборную Исландии. Рагнар начал профессиональную карьеру на родине в клубе «Филкир». В 2006 году он перешёл в шведский «Гётеборг». 16 января 2014 года Сигурдссон перешёл в «Краснодар». В составе «быков» исландец провёл 86 официальных матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. 18 января 2018 года Сигурдссон подписал контракт с клубом «Ростов», через два года жёлто-синих исландец покинул. Профессиональную карьеру футболиста исландец завершил в 2021 году.