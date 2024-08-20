Рагнар Сигурдссон: скандинавы пьют гораздо больше русских

Бывший футболист «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон высказался о стереотипе, согласно которому русские люди употребляют алкоголя больше всех в мире. Исландский спортсмен заявил, что этот стереотип не соответствует действительности — скандинавы пьют гораздо больше русских.

«Бытует мнение, что русские пьют больше всех в мире? Этот стереотип про русских действительно неверен. Хотя я тоже про это слышал и, когда приехал в Россию, ожидал, что футболисты будут постоянно закатывать вечеринки и пить. Но такого не было, все вели себя максимально профессионально. Пили только когда до следующего матча был большой перерыв и мы хотели провести время вместе. Скандинавы пьют гораздо больше русских. И намного чаще. Возможно, этот стереотип появился потому, что русские пьют водку чистяком, не разбавляют с другими напитками. Мы в Исландии так не делаем. Поэтому и появилось мнение, что в России пьют жёстко. Но всё не так», — приводит слова Сигурдссона «РБ Спорт».