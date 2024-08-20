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В «Зените» рассказали о кадровых потерях перед матчем со «Спартаком»

В «Зените» рассказали о кадровых потерях перед матчем со «Спартаком»
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Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о кадровых потерях сине-бело-голубых перед матчем 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра состоится в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«К сожалению, мы не можем рассчитывать ни на Глушенкова, ни на Вендела, ни на Педро. Также не смогут сыграть травмированные ранее Родригао и Ильзат Ахметов. Так что придётся и за себя, и за того парня», — приводит слова Медведева информационное агентство ТАСС.

Напомним, на данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Подопечные Сергея Семака имеют в своём активе 13 очков. Московский «Спартак» набрал 10 очков и находится на четвёртой строчке.

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